ダチョウ倶楽部などが所属する事務所「太田プロダクション」のお笑いコンビ「ライオンロック」が漫才だけの新ネタライブを2月25日と、3月30日に、東京・中野の劇場サッチーで開催する。今年で芸歴10年目。「打倒！青色1号！」と闘志を燃やす2人に聞いた。（西村 綾乃）

京都出身の小林メイロ（36）と大阪出身の長峰悠也（31）が2016年に結成。勢いある関西弁の掛け合いが持ち味の一つだ。

昨年は事務所主催のライブ「月笑」で年間ポイント1位を獲得したが、上位3組がぶつかり合う12月の「クライマックスシリーズ」決勝で「青色1号」に敗れた。

二児の父でもある小林は「賞金50万円をあてにして生活していたので、妻から『本当に残念だね』と言われた時はこたえました」としみじみ。「青色1号！50万円も取りに行きたいし、太田プロで1番になりたい！！」と鼻息を荒くしている。

長峰は「小林くんを勝たせてあげたい！」とコンビ愛がさく裂。仲良し2人で頂点に立つ日を夢見ている。

昨年10月には「オールナイトニッポンX（クロス）」の単発パーソナリティの権利をかけ、若手芸人がラジオ形式のトーク力を競う「オールナイトニッポン0（ZERO）〜決戦！お笑い有楽城〜」（ニッポン放送）で優勝。11月に堂々とパーソナリティーを務め上げた。

笑いが笑いを生む高いトーク力も魅力だ。

小林は「ラジオが大好き。レギュラーを持つのが目標」と意気込む。

さらに高みを目指すために、新ネタだけを見せるライブを2カ月連続で行うことを決定。切れ味が鋭い漫才を5本披露する。

2月に始まった2026年の「月笑」では、「初詣のおみくじ」をテーマにしたネタを披露。爆笑をさらった。

長峰は「僕らが頑張って月笑を盛り上げて、そして太田プロも盛り上げていきたい」と思いを込めた。

2月25日、3月30日ともに、午後8時開演。詳細はチケット販売サイトTIGET内の専用ページ（https://tiget.net/events/464608）で確認を。