¡Ö½Ü¤Î¤â¤Î¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¡× ¹ñºÝÃæ°åÌôÁ·»Õ¤Îã·Æ£ºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤ë¡È¤ª¤¦¤ÁÌôÁ·¡É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¿©¤äÎÁÍý¤ËÇ®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Á³èÌö¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É½éÂåÊÔ½¸Ä¹¤Î¾®ÃÝµ®»Ò¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£Âè61²óÌÜ¡¦62²óÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÎÁÍý²È¡¦¹ñºÝÃæ°åÌôÁ·»Õ¤Îã·Æ£ºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌôÁ·¡×¤Î¥Ö¡¼¥à¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Î¡Ö¿©¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬2026¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥óÌôÁ·¡×¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡ÖÌôÁ·¡×¤Î¥Ö¡¼¥à¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òã·Æ£¤µ¤ó¤â¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ÈÌôÁ·¡É¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤½¤¦¤È¤«ÆÃÊÌ¤ÊºàÎÁ¤¬É¬Í×¤½¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÆþ´Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¤Æ¤Î5¡Á6Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¤¤¤«¤ËÌôÁ·¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤ªÎÁÍý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤«¤òÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬µîÇ¯¤Ï´ë²è¤Ë¥Ð¡¼¥ó¤È¡ÈÌôÁ·¡É¤Èëð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬°µÅÝÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯É÷¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤³¤Î¡ÈÌôÁ·¥Ö¡¼¥à¡É¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Î1¤Ä¤¬¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿NHK¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ï¿©¤Ù¤Æ¿²¤ÆÂÔ¤Æ¡Ù¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦ã·Æ£¤µ¤ó¡£
¡Ö¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÊÕ¤ê¤«¤é¡¢ËÜ²°¤µ¤ó¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤âÌôÁ·¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿ôÇ¯Á°¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«Ì´¤Î¤è¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤ÎÃæ¡¢2024Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ã·Æ£¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÂÎ¤Ï¤´¤Ï¤ó¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤â¡¢Ç¯Ëö¤ËÉ½»æ¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÂÓ¤Ë¡ØÌîºÚ°ì¤Ä¤Ç¤«¤ó¤¿¤ó¤ª¤¦¤ÁÌôÁ·¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊý¤âÌôÁ·¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¡ØÂÓ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤Ã¤ÈÌÜÎ©¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡ÖÌôÁ·¤ÎËÜ¡×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡ÈÎÁÍý¤Î³Ú¤·¤µ¡É
ã·Æ£¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï°û¿©Å¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¡¢º£Ç¯45Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅ´ÈÄ¤Çºî¤ë¤ªÎÁÍý¤ò¼ç¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¤ÏÂçÈ½¾Æ¤¤È¤¿¤³¾Æ¤¡¢²Æ¾ì¤Ï»³À¹¤ê¤Î¤«¤É¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Ï¾Æ¤¤½¤Ð¤È¤«¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤È¤«¡¢¤ª¿©»ö¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡×
¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÎÁÍý¿Í¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢²È¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÁÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÄí¤ÎÎÁÍý¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊì¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¼êºî¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤âµ¨Àá¤Î¼ê»Å»ö¤È¤«¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤È¤«¤â¼êºî¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤ªÊì¤µ¤ó¤Ïã·Æ£¤µ¤ó¤ËÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ë»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÍ¼¿©ºî¤ê¤ò¤è¤¯¼êÅÁ¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÎÁÍý¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡£¤½¤ì¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤«¤éÎÁÍý¤Ã¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¤³¤È¤À¤è¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÏÊì¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¡¢Î¾¿Æ¤ÎÇØÃæ¤òÍÄ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¿ßË¼¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ªÅ¹¤ò·Ñ¤´¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¤¤Ä¤¤¤·¡¢Å´ÈÄ¤ò°·¤¦¤ªÅ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¿ßË¼¤ËÎäË¼¤¬¸·¶Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²Æ¾ì¤Ï¤â¤¦¼ÞÇ®¤À¤·¡¢Ëå¤¬¼«Î©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï½µ6±Ä¶È¤È¤«¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÎÁÍý¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï¼ñÌ£¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°ìÅÙ½¢¿¦¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ½é¤ÏIT·Ï¤Î²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¼Â²È¤òÎ¥¤ì¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¿Æü¤Ï¼êºî¤ê¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£½µËö¤Ë¼êÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤·¡¢¿´Ë¤«¤Ë´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢²ÈÄíÎÁÍý¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤À¤·¡¢¿´¤ÈÂÎ¤Ë¤â¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¡¢»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡ÖÌôÁ·¡×¤ÎÂç¤é¤«¤ÊÉôÊ¬¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿
¤½¤â¤½¤â¤Ï¡ÖÌôÁ·¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎÁÍý²È¤µ¤ó¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÊç½¸¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢±¿ÎÉ¤¯ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿¡¢²ÈÄíÎÁÍý¤ÏÂÎ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÉÍÜ³Ø¤Ê¤É¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¤¬¤É¤¦Äó°Æ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØÌôÁ·¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×
ÌôÁ·¤Ï¡ÖÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿©ºàÄó°Æ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¥ë¡¼¥ë¤â¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡¢Âç¤é¤«¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤ÅÀ¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤Ë¹ç¤¦¤Èã·Æ£¤µ¤ó¤Ï´¶¤¸¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï±ÉÍÜÁÇ¤Ê¤É¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÁÇ¿Í¤À¤Ã¤¿»ä¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÎÁÍý¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤«¤ÎÇû¤ê¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¹¥¤¤ÊÎÁÍý¤òÂç¤é¤«¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ØÌôÁ·¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
ÌôÁ·¤ò¿¿·õ¤Ë³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï12Ç¯Á°¤Ç¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÅìµþÅÔÆâ¤À¤ÈÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÃæ°å³Ø¤òÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë³Ø¹»¤¬²¿¹»¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤ÊÀèÀ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï´ØÏ¢¿Þ½ñ¤È¤«ÄÌ¿®¤È¤«¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤ÎÊýË¡¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤ª¤¦¤ÁÌôÁ·¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
¡ÖÌôÁ·¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÖ¸Å¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ°å³Ø¤äÌôÁ·´ØÏ¢¤Î½ñÊª¤¬¡¢µª¸µÁ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÅÁÅý°å³Ø¡¦Ãæ°å³Ø¤Î¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢µ¨Àá¤äÂÎÄ´¡¢ÂÎ¼Á¤Ê¤É¡¢¿©¤Ù¤ë¿Í¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÎÁÍý¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌôÁ·¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Ãæ°å³Ø¤ÎÍýÏÀ¼«ÂÎ¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤¿©ºà¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢±ÉÍÜ³Ø¤¬²þÄû¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÌôÁ·¤â¿©ºà¸úÇ½¤Ï²¿Ç¯¤«¤Ë°ìÅÙ¡¢²þÄû¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÂÎÄ´¤äÂÎ¼Á¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÎÊ¬Îà¤Ê¤É¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¤½¤³¤ÇÌôÁ·¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂÎ¼Á¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤ò¼£¤¹¤Î¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤êºÇ¹â¤À¤è¤Í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ãæ¹ñ°å³Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½Ü¤Î¤â¤Î¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×
ã·Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡È¤ª¤¦¤ÁÌôÁ·¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£²È¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢µ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤¿©ºà¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌîºÚ¤â¡¢¼Â¤ÏÀ¸Ìô¤È¤·¤ÆÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¨¤ë¿©ºà¤ÇÀ¸Ìô¤ò¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
º£¤Îµ¨Àá¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©ºà¤Ï¡¢¥Í¥®¤ÈÀ¸Õª¤È¤Î¤³¤È¡£¥Í¥®¤ÎÇò¤¤ÉôÊ¬¤ÈÀ¸Õª¤ò´¥Áç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ï´ÁÊýÌô¤Ë¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¼ýÏ¿¤ÎºÝ¤Ë»î¿©¤·¤¿¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¥µ¥é¥À¡×¡Êº¸¡Ë¡¢¡ÖÆÚ¤Ò¤Æù¤ÈÆ¦Éå¤Î±öËãÇÌÆ¦ÉåÉ÷¥¹¡¼¥×¡×¡Êº¸¡Ë¡£¾¯¤Ê¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë
¡Ö¤É¤Á¤é¤â´¨¤¤»þ´ü¤ÎÉ÷¼Ù¤Î°ú¤»Ï¤á¤òÍ½ËÉ¤·¤¿¤ê¼£Ìþ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÌô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°´¨¤¬¤·¤¿¤êÂÎÄ´¤¬²ø¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤ÏÎÁÍý¤òºî¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¸Õª¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Æ¤ªÌ£Á¹½ÁÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤âÎ©ÇÉ¤Ê¡È¤ª¤¦¤ÁÌôÁ·¡É¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊTEXT¡§»³ÅÄ¼þÊ¿¡Ë
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û
Âè61²ó¡¦Âè62²ó¡Ê1·î23Æü¡¦30ÆüÇÛ¿®¡Ë¡¡ã·Æ£ºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó
ÎÁÍý²È¡¦¹ñºÝÃæ°åÌôÁ·»Õ¡¿°û¿©Å¹¤ò±Ä¤àÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ë°é¤Á¡¢ÎÁÍý²È¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤éÆüËÜÃæ°å¿©ÍÜ³Ø²ñ¡¦ÆüËÜÃæ°å³Ø±¡¤Ë¤ÆÃæ°å³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢¹ñºÝÃæ°åÌôÁ·»Õ¤ò¼èÆÀ¡£¡Öº£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¤ª¤¦¤ÁÌôÁ·¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢²ÈÄí¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÌôÁ·¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø´ðËÜÄ´Ì£ÎÁ¤Çºî¤ëÂÎ¤Ë¤¤¤¤¥¹¡¼¥×¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀ°¤¤¥«¥ì¡¼¡Ù¡ÊÊ¸²½½ÐÈÇ¶É¡Ë¡¢¡Ø¥ì¥ó¥Á¥óÌôÁ·¤´¤Ï¤ó¡Ù¡Ê²È¤Î¸÷¶¨²ñ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
HP¡§ÎÁÍý²Èã·Æ£ºÚ¡¹»Ò ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
Instagram¡§@nanako.yakuzen
¡Ú¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡Û¡¡
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¾®ÃÝ µ®»Ò
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¼Ò°÷¡¿½éÂåÊÔ½¸Ä¹¡¿ÎÁÍý°¦¹¥²È¡£
¼ñÌ£¤ÏÎÁÍý🍳»Å»ö¤âÎÁÍý¡£Ãø½ñ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î´Ý°Åµ¤Ç³°¿©¥ì¥Ù¥ë¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ø»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤´¤Ï¤óºî¤ê¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
X¡§ @takakodeli
Instagram¡§ @takakodeli