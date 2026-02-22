¥è¥ë¥À¥ó¶õ·³´ðÃÏ¤ËÊÆ·³µ¡Â¿¿ô¡¢±ÒÀ±²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡¢¥¤¥é¥ó¹¶·â¤È´Ø·¸¤«
ÊÆ¹ñ¤«¤é2·î20Æü¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤Î¥à¥ï¥Ã¥Õ¥¡¥¯¡¦¥µ¥ë¥Æ¥£¶õ·³´ðÃÏ¤¬¡¢ÊÆ·³¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·âºîÀï¤Î½ÅÍ×µòÅÀ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ±Æü¤Î±ÒÀ±²èÁü¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±´ðÃÏ¤Ë¤ÏÄÌ¾ïÇÛÈ÷¿ô¤ÎÌó3ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë60µ¡°Ê¾å¤ÎÊÆ·³µ¡¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÇÛÈ÷µ¡¼ï¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ·³¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡F-35¤äÊ£¿ô¤ÎÌµ¿Íµ¡¥É¥í¡¼¥ó¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±´ðÃÏ¤Ë¤Ï¿··¿ËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë