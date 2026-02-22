気象台は、午後11時1分に、暴風警報を稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町などに発表 22日23:01時点

宗谷地方では、23日明け方から23日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■稚内市

□暴風警報【発表】

23日明け方から23日夕方にかけて警戒

風向 南

・陸上

最大風速 20m/s



□なだれ注意報

23日にかけて注意



■猿払村

□暴風警報【発表】

23日明け方から23日夕方にかけて警戒

風向 南

・陸上

最大風速 20m/s





