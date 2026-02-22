【暴風警報】北海道・稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町などに発表 22日23:01時点
気象台は、午後11時1分に、暴風警報を稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。
宗谷地方では、23日明け方から23日夕方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■稚内市
□暴風警報【発表】
23日明け方から23日夕方にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■猿払村
□暴風警報【発表】
23日明け方から23日夕方にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
23日にかけて注意
■浜頓別町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■中頓別町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■枝幸町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■豊富町
□暴風警報【発表】
23日明け方から23日夕方にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■礼文町
□暴風警報【発表】
23日明け方から23日夕方にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■利尻町
□暴風警報【発表】
23日明け方から23日夕方にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■利尻富士町
□暴風警報【発表】
23日明け方から23日夕方にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■幌延町
□暴風警報【発表】
23日明け方から23日夕方にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意