¡¡²Î¼ê¡¦Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤ÎÂ©»Ò¤Ç¼Â¶È²È¤Î²ÃÆ£ÏÂÌé»á¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Á£É¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ø£Ã£Ï£Ì£Ï£Ô£Å£Ë¡Ù¿³ººÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½À¸³è£¸£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¹ñÌ±Åª²Î¼ê¡¦Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢£Á£É¤Ç¸ø¼°¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ï·æºî¤¾¤í¤¤¡£¿³ºº¤ËÄ©¤ó¤À²ÃÆ£»á¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÇº¤à¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤È¤È¤â¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë£Á£É¤Î³èÌö¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿Í¤ò´î¤Ð¤¹¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Ò¤Ð¤ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈËÜ¿Í±ÇÁü¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËËÜ¿Í±ÇÁü¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤ÈÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£