º£¤ä¥·¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ì¥Ô¡¼¥¹¤Ë¡ª¡¡º£µ¨6G5A¤ÈÀª¤¤»ß¤Þ¤é¤Ì20ºÐ¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤ò¥Ú¥Ã¥×¤âÀä»¿¡¡¡ÖÈà¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î»Ø´ø´±¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Î¸å¡¢20ºÐ¤Î¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Æ¥£¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç2-1¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç2ÅÀ¤ò¤¢¤²¤ëÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤À¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ÐÈÖ¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ëÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï39»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢6¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï¥Ú¥Ã¥×¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¾¡¤Á¼è¤ê¡¢½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤â¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÈà¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¡¢¥í¥É¥ê¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ï¼éÈ÷Åª¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤â¤ä¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ë¡£Èà¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤ÆÁª¼ê¤À¡£Èà¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢Â¿¤¯¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤âÈà¤Ï¤½¤ì¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¡Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¥·¥Æ¥£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤ÏÍË¾³ô¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¾ì»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¡¢°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤¹¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤Ïº£¡¢¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤Þ¤À20ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¶Ã¤¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹³Ú¤·¤ß¤Ê¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤À¡£