リヨンでプレイするチェコ代表MFパヴェル・シュルツ（25）にはすでに多くのクラブが注目しているようだ。



昨シーズンまでチェコ国内でプレイしていた同選手は2025年夏にヴィクトリア・プルゼニから750万ユーロでリヨンに加入。アレクサンドル・ラカゼットがつけていた背番号10を受け継いだ。



シュルツはすでにチームの攻撃を牽引する一人になっており、現在は公式戦34試合に出場し14ゴール10アシストを記録。名門リヨンで圧巻の存在感を見せているなか、英『Daily Mail』によると、多くのクラブから注目が集まっているようだ。





Le sang froid de Pavel Šulc pour trouver la lucarne d'un angle complétement fermé



Quel régal #OLSB29 pic.twitter.com/XJBSt2nQEo — Olympique Lyonnais (@OL) January 18, 2026

以前から同選手に注目していたアストン・ヴィラをはじめ、トッテナム、ノッティンガム・フォレスト、リーズとプレミアを中心に熱視線が送られているようだが、他にもアトレティコ・マドリードがシュルツの獲得を狙っているという。リヨンはシュルツに4300万ポンド（約90億円）という評価額をつけているというが、獲得を狙うクラブは交渉によって、この金額を下げることもできると期待していると同メディアは主張している。フランスで素晴らしい活躍を見せるシュルツをすでに多くのクラブが監視しているようだが、夏の移籍市場では獲得を狙うクラブがさらに増える可能性もあるだろう。わずか1年でのステップアップも噂されるリヨンの10番に注目だ。