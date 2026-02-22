ジョニー・デップ、急逝した『グレアナ』エリック・デインを自宅開放で支え抜く

『グレイズ・アナトミー』のマーク・スローン役で世界中のファンを魅了した俳優エリック・デインが、ALS（筋萎縮性側索硬化症）との勇敢な闘病の末、2月19日の午後に53歳で息を引き取った。最期は、妻のレベッカ・ゲイハートと二人の娘、ビリーとジョージア、そして親しい友人たちに囲まれ、穏やかな旅立ちだったという。この悲しみの裏で、一人の大物俳優がエリックのために尽力していたことが明らかになった。長年の友人であるジョニー・デップだ。

『グレイズ・アナトミー』の絆は永遠に：パトリック・デンプシー、急逝したエリック・デインを追悼 パトリック・デンプシーは、2月19日に53歳でこの世を去った … 『グレイズ・アナトミー』の絆は永遠に：パトリック・デンプシー、急逝したエリック・デインを追悼

ジョニー・デップが示した無償の愛

報道によると、ジョニーはエリックがALSの診断を受けた後、ロサンゼルスのサンセット・ストリップにある自身の所有物件の一つを彼に開放。経済的、身体的な負担なく最期の日々を過ごせるよう、個人的に深く支援していたという。

ジョニーは「支払える範囲の金額でいい」、あるいは「払わなくてもいいから、好きなように使ってほしい」という条件で居住を許可。内部関係者は「これにより、エリックは心配事が一つ減ったのです」と語っている。数年前に共通の友人を通じて知り合った二人の俳優は、エリックが病と闘う間も、その絆を深め続けていた。

While Eric Dane battled ALS, he stayed in Johnny Depp’s home free of cost. The ‘Grey’s Anatomy’ alum died Feb. 19 at age TK. https://t.co/froMYtGcoP pic.twitter.com/xfzVHqki75 - E! News (@enews) February 20, 2026

身体が動かなくなっても、失わなかった表現者の魂

エリックは2025年4月にALSを公表。病魔の進行は早く、6月にはすでに右腕の自由を失っていた。米番組『Good Morning America（原題）』に出演した際、彼は「右側は完全に動かなくなりました。あと数ヶ月もすれば、左手も使えなくなる気がします。現実の厳しさを突きつけられる思いです」と、痛切な胸の内を明かしている。

しかし、エリックは絶望に屈することなく、難病啓発団体「Target ALS」の理事に加わり、治療法研究の支援に心血を注いだ。11月には、ドラマ『Brilliant Minds（原題）』でALSを患う消防士役を熱演。自身の身体的な限界が近づく中でも、最後まで表現者としてのメッセージを発信し続けた。

家族は声明で、「ALSとともに歩んだ旅を通じて、エリックは啓発活動と研究の情熱的な支持者となり、同じ闘いに直面している人々の力になろうと決意していました。彼は皆に惜しまれつつも、常に愛を込めて記憶され続けるでしょう」と締めくくった。

『グレイズ・アナトミー』シーズン1〜21はDisney+（ディズニープラス）で独占配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：EOnline

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.