¼Ö°Ø»Ò¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿µÈÅÄ¶Á¡¡¡ÖÄã·ìÅü¤ÈÃ¦¿å¤ÇÌÜâÁ¡×¤È¸åÈ¾¤Î¾É¾õÀâÌÀ¡¡¡ÖºÇ¹â¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤Ä¤Å¤ë
¡¡¡ÖÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡×¡Ê£²£²Æü¡¢ÂçºåÉÜÄ£Á°¡ÁÂçºå¾ë¸ø±à¡Ë
¡¡½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎµÈÅÄ¶Á¤Ï½øÈ×¤«¤éÆÈÁö¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤â¡¢£³£·¥¥íÃÏÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¾ù¤ê¡¢£Í£Ç£Ã½Ð¾ì¸¢Æâ¤«¤é¤âÃ¦Íî¡££²»þ´Ö£¹Ê¬£³£´ÉÃ¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Î£³£´°Ì¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¼Ö°Ø»Ò¤Çµß¸î¼¼¤Ø±¿¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Æ¡¼¥×¤òÁ´¿È¤ËÅ½¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¥ì¡¼¥¹¡£ÁêÅö¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤è¤ê¥ì¡¼¥¹¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤â¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿±¿±Ä¤Î³§ÍÍ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³§ÍÍ¡¢±èÆ»¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÄã·ìÅü¤ÈÃ¦¿å¤ÇÅÝ¤ì¤¿¸å¤Ëµß¸î¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£³£²£ë£í²á¤®¤ËÄã·ìÅü¤ÈÃ¦¿å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥´¡¼¥ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å£±»þ´Ö¤Û¤Éµß¸î¼¼¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÌµ»ö¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£¸£ë£í²á¤®¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡££³£µ£ë£í¤Þ¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ì¤¿¤³¤È¡£Äã·ìÅü¤ÈÃ¦¿å¤ÇÌÜâÁ¤¬¤¢¤ê¡¢»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÝÂê¤È¡¢Âç¤¤Ê¼ý³Ï¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±óÊý¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥¿¥ª¥ë¤ä¼«ºî¤Î¶Á¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡£±èÆ»¤«¤éÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç²¹¤«¤¤À¼±ç¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡£¤¹¤ì°ã¤¤¤¶¤Þ¤Ë¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡££³£µ£ë£í°Ê¹ß¡¢¤¤Ä¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Äã·ìÅü¤ÈÃ¦¿å¤Ç¤Õ¤é¤Ä¤¯¼«Ê¬¤òÈ´¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Ë¡Ö¤Ò¤Ó¤¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¯¤¾¡×¤ÈÇ®¤¤À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¡£
¡¡Â¼è¤ê¤Ï½Å¤¯¡¢ÌÜâÁ¤â¤¢¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤âÆ¬¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥¿¥¤¥à¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Î¦¾å¤Î¤³¤È¤¬¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¼¡¤³¤½¤ÏÉ¬¤º¾¡¤Á¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ÈÀ¼±ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£