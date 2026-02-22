º£°æÈþ¼ù¡¡ºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶ÊÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡Ö²¿¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡×½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤Æ¹æµã¤·¤¿¤Î¤Ï´¶Æ°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Îº£°æÈþ¼ù¡Ê62¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡¦ÎÓ½¤¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢1996Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖPRIDE¡×¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢¸å¤ËÉ×¤È¤Ê¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤¬¡¢½é¤á¤Æºî»ì¤â¼ê¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢162ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡½Î¹Ö»Õ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ½¤¤Ë¡ÖºÇ½é¤ËÄ°¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿º£°æ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ïºî²È¤µ¤ó¤Ë¥«¥»¥Ã¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÁª¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éº£¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤éÄ°¤¤Ë¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÇÄ°¤¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Å¨¿Ø¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤Ï¡¢ÉÛÂÞ¤¬¼«¤é²Î»ì¤âÆþ¤ì¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ïº£¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë²Î»ì¤òÄ°¤¡Ö²¿¤À¤³¤ì!?¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Îº¢¤Í¡¢»Å»ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¤ÇËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ç¤â»ä¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤Î¿¿¼Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¿®¤¸¤ÆÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡ÎÓ¤¬¡ÖÁÛ¤¤¤¬²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤Î¤Ã¤±¤«¤é¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Ä°¤½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢Âçµã¤¤·¤Æ¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤Æ¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÎÓ¤¬¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ï´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤¤¿¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡©¡×¤ÈÊäÂ¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡ÈÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¡ª¤ï¡Á¡ª¡É¡¢¤À¤±¤Î´¶Æ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¡ÄËÜÅö¤Ë¿§¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ±²´¬¤¤¤Æ±²´¬¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¤¦¤Þ¤¯¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£¤½¤Î3Ç¯¸å¤Î1999Ç¯¤Ë¡¢º£°æ¤ÈÉÛÂÞ¤Ï·ëº§¤·¤¿¡£