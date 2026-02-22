年金月15万円「孫にいろいろとお金がかかる。私たち夫婦が元気でいる必要がある」66歳の決意と節約
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、秋田県在住66歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：66歳男性
家族構成：本人、妻
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：秋田県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：350万円
現在の資産：預貯金60万円、リスク資産100万円
これまでの年金加入期間：厚生年金480カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：5万円（繰り上げ受給）
老齢厚生年金（厚生年金）：10万円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金100万円（年額）
「年金額が足りないため生活が厳しい」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として、想定以上に年金が「足りないため生活が厳しくてやっていけない。将来の不安もあり、すごく生きづらいと思っている」と語っています。
ひと月の支出は約「10万円」。今のところは年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「出費をおさえるためには節約が欠かせない」年金生活においては「出費をおさえるためには節約が欠かせない。家計を改善するために、まずは出費の傾向を知ることが重要」と語る投稿者。
くわえて「使途不明金がないかチェックした後、日々の暮らしの中でできる節約を一つ一つ実行していくことが大切」とコメントされています。
「子どもには子どもの生活があるのであてにはできない」今の生活での不安については「毎月貯蓄を取り崩して生活している。総務省が毎年公表している家計調査を見たら、高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60歳以上）の収支は毎月5万4519円の赤字となっていた。これを見て高齢者の生活に不安を感じた」と回答。
とはいえ「子どもには子どもの生活があるのであてにはできない。また孫にはいろいろとお金がかかる。だからこそ私たち夫婦が、元気でいないといけないと思う」と若い世代のことを気にかけておられる姿が印象的でした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)