『ウマ娘』ライブ、初のワールドツアー開催決定
人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』のライブイベントが、初のワールドツアーで開催されることが発表された。
【画像】エバヤン、ルーラーシップ…登場する『ウマ娘』新キャラ設定画
ナンバリングイベント『7th EVENT THE STAGE WORLD TOUR』として開催となり、詳細は来月発表される。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開となり、アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。
