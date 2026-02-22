フジテレビ系「Mr.サンデー」（日曜後8・54）が22日に生放送され、15日の放送内容について番組内で謝罪し訂正した。

番組中盤で、藤本万梨乃アナが「前回の放送で、先に行われた衆議院議員選挙に関するニュースを取り上げた際、比例代表東京ブロックにおける政党ごとの得票率を紹介しました。この一覧表に、日本保守党と減税日本・有国連合が記載されていませんでした」と説明。正しい表を映しながら「日本保守党と減税日本・有国連合を含めた得票率は、ご覧の通りです。記載漏れをお詫びし、今後再発防止を徹底してまいります」と謝罪した。

19日にはフジテレビが同番組の公式サイトで「2月15日放送のMr．サンデーにて、先に行われた衆議院議員選挙に関するニュースを取り上げた際、比例代表・東京ブロックにおける政党ごとの得票数を紹介しましたが、これらをまとめた情報モニターに『日本保守党』と『減税日本・ゆうこく連合』が記載されていませんでした」と説明。改めて「『日本保守党』と『減税日本・ゆうこく連合』を含めた得票率は以下の通りです。自由民主党 約33.1%/中道改革連合 約16.5%/チームみらい 約13.1%/民民主党 約11.0%/参政党 約6.3%/日本共産党 約6.0%/日本維新の会 約5.7%/日本保守党 約3.1%/れいわ新選組 約 2.7%/減税日本・ゆうこく連合 約1.3%/社会民主党 約1.2%」と結果を改めて伝えた上で「記載漏れをお詫びし、再発防止を徹底してまいります」と謝罪していた。

15日の放送内容を受け、保守の東京29区・小坂英二支部長が16日に自身のX（旧ツイッター）でフジテレビに厳しく抗議したことを明かし、「TV放送内と番組HPで訂正と謝罪」、「局内各所で再発防止策徹底」を要望したと説明していた。