¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡Ê£È£Ð¡Ë·è¾¡¡Ê£²£²Æü¡Ë¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¡¦Ã«°¦Î¿¡Ê¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¡¢£²£²¡Ë¤¬£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ã«¤Ï·è¾¡£²²óÌÜ¤Ç£¹£´¡¦£°£°ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·£±°Ì¤È¤Ê¤ë¤È¡¢£³²óÌÜ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ë£¹£´¡¦£·£µÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç±þ¤¸¡¢É½¾´¼°¤Ç¤Ï¶â¿§¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤ò·ë¤Ö¶â¿Ô¤¯¤·¤Ç¡¢¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã«¤ÏÃæ¹ñÃæ·Ñ¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢Î®Äª¤ÊÃæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤ä»ä¤ÏÃË½÷¤òÄÌ¤¸¤ÆÅßµ¨¸ÞÎØ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤ÇºÇÂ¿¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÆ±»þ¤Ë£¶¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ÏºÇÂ¿¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é£²¤Ä¤ÎµÏ¿¤òÇË¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆÃ¼ì¤Ç¤¹¡££±¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ç¤Ï£¶¤Ä¤Î»î¹ç¡Ê£²Âç²ñ£³¼ïÌÜ¡Ë¤Ç£¶¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£±£°£°¡ó¤Î¥á¥À¥ëÎ¨¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËèÆü¤¬´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤ÊÆü¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÆü°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤¿¤á¤ËËèÆü¸Â³¦¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¼«¤é¤ÎÅØÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£½Ð¿È¤ÎÃ«¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤ËÃæ¹ñÀÒ¤ØÊÑ¹¹¡££²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÏÃæ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡Ê£Â£Á¡Ë¤È£È£Ð¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê£Ó£Ó¡Ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£Âç²ñ¤Ï£Â£Á¤È£Ó£Ó¤Ç¶ä¡£ºÇ½ª¼ïÌÜ£È£Ð¤Ç¸«»ö¤ËÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£