新たなウマ娘8人発表！キャスト＆設定画解禁 エピファネイア役は『名探偵プリキュア！』主演の千賀光莉
人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の新情報が発表され、新たなウマ娘＆担当キャスト8人発表された。
【画像】エバヤン、ルーラーシップ…登場する『ウマ娘』新キャラ設定画
フォーエバーヤング役は海弓シュリ、ヴィクトワールピサ役は嶋野花、カジノドライヴ役は愛美、マルシュロレーヌ役は近貞月乃、ロゴタイプ役を高橋美空、ローズキングダム役は菊池ゆりな、ルーラーシップ役は海野水玉、エピファネイア役は千賀光莉が担当する。
特にエピファネイア役の千賀は、現在放送中のアニメ『名探偵プリキュア！』主人公・キュアアンサー／明智あんな役を務めている。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開となり、アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。
【画像】エバヤン、ルーラーシップ…登場する『ウマ娘』新キャラ設定画
フォーエバーヤング役は海弓シュリ、ヴィクトワールピサ役は嶋野花、カジノドライヴ役は愛美、マルシュロレーヌ役は近貞月乃、ロゴタイプ役を高橋美空、ローズキングダム役は菊池ゆりな、ルーラーシップ役は海野水玉、エピファネイア役は千賀光莉が担当する。
特にエピファネイア役の千賀は、現在放送中のアニメ『名探偵プリキュア！』主人公・キュアアンサー／明智あんな役を務めている。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開となり、アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。