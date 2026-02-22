エールディヴィジ 25/26の第24節 トウェンテとフローニンゲンの試合が、2月22日20:15にデ・グロールシュ・フェステにて行われた。

トウェンテはサム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ユネス・タハ（MF）、ヨルフ・スフレーダース（MF）らが先発に名を連ねた。

35分に試合が動く。フローニンゲンのユネス・タハ（MF）のアシストからマルビン・ペールスマン（DF）がヘディングシュートを決めてフローニンゲンが先制。

しかし、39分トウェンテが同点に追いつく。スタブ・レムキン（DF）のアシストからダーン・ロッツ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の48分トウェンテが逆転。クリスティアン・フリンソン（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。トウェンテが2-1で勝利した。

なお、フローニンゲンは25分にデイビッド・ファンデルベルフ（MF）、78分にティリク・メルセラ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-22 22:20:21 更新