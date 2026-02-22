セリエA 25/26の第26節 ジェノアとトリノの試合が、2月22日20:30にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。

ジェノアはカレブ・エクバン（FW）、ロレンツォ・コロンボ（FW）、トマッソ・バルダンツィ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはサンドロ・クレノビッチ（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ラファエル・オブラドール（DF）らが先発に名を連ねた。

22分に試合が動く。ジェノアのブルック・ノートンカフィー（DF）がゴールを決めてジェノアが先制。

さらに40分ジェノアが追加点。カレブ・エクバン（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

45+2分にトリノのエミルハン・イルカン（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半が終了。2-0とジェノアがリードしてハーフタイムを迎えた。

トリノは後半の頭から2人が交代。ギジェルモ・マリパン（DF）、エンゾ・エボス（DF）に代わりアルディアン・イスマイリ（DF）、マッテオ・プラティ（MF）がピッチに入る。

60分、トリノが選手交代を行う。サンドロ・クレノビッチ（FW）からドゥバン・サパタ（FW）に交代した。

65分、ジェノアは同時に3人を交代。ロレンツォ・コロンボ（FW）、カレブ・エクバン（FW）、トマッソ・バルダンツィ（MF）に代わりジェフ・エクアトル（FW）、ジュニオール・メシアス（FW）、アモリム（MF）がピッチに入る。

69分、トリノが選手交代を行う。ジョバンニ・シメオネ（FW）からアリュー・ヌジエ（FW）に交代した。

71分、ジェノアが選手交代を行う。ブルック・ノートンカフィー（DF）からステファノ・サベッリ（DF）に交代した。

83分、トリノが選手交代を行う。ラファエル・オブラドール（DF）からマルクス・ペデルセン（DF）に交代した。

その直後の83分ジェノアが追加点。ジュニオール・メシアス（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後もジェノアの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ジェノアが3-0で勝利した。

なお、トリノは45+1分にジョバンニ・シメオネ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-22 22:30:17 更新