体重70kg→50kgに。ルールは３つだけ【簡単ダイエット】の気になる中身
ダイエットに取り組んでみたものの「途中で挫折してしまった」、「リバウンドしてしまった」など失敗経験を持つ方は少なくないと思います。そこで参考にしたいのが、体重70kg→50kgと20kgの減量に成功した韓国の人気YouTuberのジェシが実践した【簡単ダイエット】。その気になる中身に迫ります。
ダイエットを「生活の一部にする」のが最大のポイント
ダイエットを実践する中で一番の課題になるのがリバウンドです。それを避けるためにも、ジェシはまず無理のない範囲での食事管理と運動からダイエットをスタートしたことで「ダイエットを生活の一部にすることから始めた」と明かしてます。
好物はランチのタイミングで食べる
ダイエット中は「好物はランチのタイミングで食べるようにしていた」というジェシ。そのルールは、朝食は消化に良いものをチョイスして食べ過ぎないように注意すること、ランチは特に制約なく食べてOKだけれどタンパク質は必ず１種類取り入れること、そして夕食は１日の調整でなるべく軽めにすませるというのが基本でした。実際、ある日の彼女の食事内容がこちらです。
朝食：バナナ１本、豆乳コップ１杯、りんご１個 ランチ：魚＆海藻類、肉（脂身の少ない部位）、豆腐 夕食：ヘルシーバー、鶏のささみ100g
この食事量から想像すると、全体的には少々キツい内容です。また、「どうしても甘いものを食べたい」というときは、シリアルに牛乳を注いで冷凍フルーツを投入した低カロリーな簡単スイーツで満足感を得るようにしていたそう。そして、食事と同じくらい「とにかくこまめに水分を摂ることがとても大切」とも語っています。
短時間で良いので、家でできる簡単な運動を習慣にする
運動についても、ジェシは家の中でできるストレッチや簡単なエクササイズから気軽に始めることを推奨しています。
例えば、ジェシのYouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/c/DanoTV）では10分間でできる簡単エクササイズを紹介する日本語字幕付の動画も配信されていますので、それを見ながら運動するのもおすすめ。しかも、ジェシが配信しているエクササイズは何か道具を用意する必要もなく、とても簡単な内容となっているので、ぜひトライしてみましょう。
20kg減量とまではいかなくても「３〜５kgくらい減量したい」と考えている方にとって、ジェシが実践したダイエットの内容はとても役立つはず。無理のないダイエットはリバウンドの可能性が低いことはもちろん、健康面でも悪影響を与えることは少ないので、ぜひダイエットのヒントにしてみてくださいね。
