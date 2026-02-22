日本バレーボール協会会長の川合俊一氏（63）が22日、自身のインスタグラムを更新し、恥ずかしいハプニングを明かした。

「このスーツ姿で大切な方々へご挨拶 お辞儀をした瞬間！嫌な音と共にお尻がー 嘘でしょ？」とお尻の部分が派手に破けてしまったスーツのパンツの画像を投稿。「この後には会食もあり移動も！家に帰る時間もなく泣 『暑いですねー』と言いながらスーツの上着を脱ぎ腰に巻いて誤魔化し続けました 全く話に集中できず」と泣き顔の絵文字とともにつづった。

「まさかこんな事が！ご挨拶、会議、会食と続く冒頭で始まった出来事」だったと明かし、「こんな時、サイズが合うスーツすぐに買えたら助かるのですが」とも。川合氏は身長1メートル95の長身のため体に合うパンツをすぐに購入することができなかったようだ。

「過去一、恥ずかしい珍事」とし、「最近また太ったからか 公開して痩せる闘志を燃やすぞ」と続けた。

フォロワーからは「だれにも迷惑かけていないと思われるので全然大丈夫かと思います」「面白過ぎー 会長、やってくれますね」「やる事昔から面白い」などさまざまなコメントが届いた。