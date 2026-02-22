頑張っても痩せにくい人、頑張った分痩せられる人。その差は“我慢の使い方”です
食事も運動も頑張っているのに、思うほど体が変わらない。一方で、同じように努力して、きちんと結果につなげている人もいます。この違いは意志の強さではなく“我慢の使い方”にあるんです。
一気に削りすぎている
頑張り屋さんほど、極端に減らします。糖質も甘いものも外食も一気に制限。その負荷に体は防御反応を起こし、代謝が落ちやすくなることがあります。頑張った分痩せられる人は、極端に削ったりはしていないケースが多いものです。
“ゼロか100か”思考になっている
少し崩れただけで「もう意味がない」と感じていませんか。実はその思考のクセがダイエット停滞の原因になることがあります。結果につなげられる人は、多少崩れても仕方ない、崩れたら戻せばいいと考えているものです。
我慢を集中させている
運動も食事も間食も、すべてを同時に変えると反動は強くなるのは当然のこと。でも、頑張った分痩せられる人は、我慢を分散させています。一つ制限したら、一つはゆるめる。そうやって心に余裕を持たせることが継続を支えているのです。
ダイエットは我慢したた成功するものではありません。頑張りをどう配置するか。削るより整える。その視点が、努力を結果に変えていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
