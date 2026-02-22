下心しかありません。耳にしたら警戒すべき「男性のセリフ」とは
真剣に交際する気があるのか、煮え切らない態度を見せる男性っていませんか？
そんな時は男性があなたに言うセリフをチェックして本心をしっかり見極めましょう。
そこで今回は、耳にしたら警戒すべき「男性のセリフ」を紹介します。
「気分屋なんだよね」
下心で女性に近づく男性は「面倒だから本気になってほしくない」と考えるもの。
そのため、「気分屋なんだよね」と気まぐれなところをさり気なくアピールします。
「遊んでそうって言われるけど…」
「遊んでそうって言われるけど…」と言う男性は、それを否定するように見せて、本当に遊んでいるケースがほとんど。
いかにも遊んでそうな雰囲気が外見から出ているのに、「実際はちがう」とアピールしたいだけです。
ほとんどの場合、「見た目通りだった」というオチになります。
「時間ができたら連絡するね」
気になる男性に「忙しい」「あまり時間が取れない」と言われたら「きっと忙しいんだろうな」と想像してしまうもの。
でも、現実は下心しかなくて、交際までは考えていないケースであることが多いので要警戒です。
そういう男性の「時間ができたら連絡するね」は、「自分の都合がいいときだけ会いたい」と同じ意味でしょう。
ぜひ今回紹介したセリフを平気で口にするような男性を真剣に好きにならない注意していきましょうね。
🌼思わせぶりなだけです。男性が「恋愛対象外の女性」にしがちなこと