細見えするウエスト周りへ。１日１分【腰周りの引き締めにつながる】簡単習慣
運動不足や食べ過ぎによって「腰周りに贅肉が付いていく一方…」という方は少なくないと思います。そう自覚しているなら、効率の良いエクササイズで細見えするウエスト周りを取り戻していきたいもの。そこでおすすめがヨガの簡単ポーズ【パリヴリッタ・トゥリコーナ・アーサナ】です。腰周りの引き締めはもちろん、下半身や腕周りの引き締め効果も期待できます。
パリヴリッタ・トゥリコーナ・アーサナ
（１）両脚を揃えて直立し、右脚に重心を置いて左脚を後方へ引き、両手を腰に置く
（２）鼠径部（太ももの付け根あたり）を折りたたむイメージで上半身を倒す
（３）左手のひらを床に着く
▲手のひらが床に着かない方はブロックなどを床に置いてサポートして行いましょう
（４）左手を床に着いたまま上半身を右にねじる
▲骨盤は床と水平な状態をキープします
（５）右腕を上げて目線を天井に向け、ゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
終わったらポーズを取った時と逆の順で戻していき、反対側も同様に行います。腰のくびれ作りはもちろんのこと、徐々に全身の引き締め効果を実感できるポーズです。ぜひ習慣化して細見えするウエスト周りに整えていきましょうね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞