SNSでインラインスケート挑戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートでは団体銀メダルを皮切りに、りくりゅう、鍵山優真、佐藤駿、坂本花織、中井亜美とメダルラッシュ。大いに盛り上がった。そんな中で、いまだファンの心に強く残り続ける、浅田真央さんの最新の姿が注目を集めている。

浅田さんが登場したのは、「クリヤマホールディングス」の公式インスタグラムだった。コーポレートアンバサダーを務めており、テレビCMにも出演している。

今回出演した動画は「スペシャル企画『インラインスケートに挑戦！』篇」だ。同社の北米拠点を訪れ、インラインスケートを履いた浅田さんが、すいすいと床の上を滑っていく。笑顔ではしゃぐシーンもあった。

2010年バンクーバー五輪での銀メダルから16年。今回の挑戦姿に反響が集まった。

「真央ちゃんなんて可愛いのかしら」

「やっぱり優雅で可愛い」

「いつも若く見えるね」

「真央ちゃん、時の流れ止まってない？」

「本当昔から天使だわ」

「はしゃぐ姿に癒されます」

同社は公式ホームページの「CMギャラリー」や公式YouTubeチャンネルでも動画を公開している。



（THE ANSWER編集部）