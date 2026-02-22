ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は22日、カーリング女子決勝が行われ、スウェーデンが6-5でスイスを下して金メダルを獲得した。NHKのスタジオでは、前回北京五輪で日本代表として銀メダルを獲得した解説・吉田知那美（ロコ・ソラーレ）が号泣。「どんなキャリアだったとしても、どんなライフイベントがあったとしても、強い友達4人が集まればオリンピックの金メダルをもう1回獲れるんだというのを見せてもらって、本当にありがとうございました……すみません」と言葉を詰まらせた。

最終第10エンド、5-5で迎えた大熱戦。スウェーデンはスーパーショットで流れを呼び込んだ。ラスト1投で金メダルが確定。両チーム健闘をたたえて握手を交わし、スウェーデンは飛び跳ねて喜んだ。

現地の中継映像からスタジオに切り替わると、吉田は号泣。「本当に金メダルが1個しかなかったっていうだけで、本当に両チーム、素晴らしい戦いだった」と両チームに感動していた。

スウェーデンについて「今季調子が良かったかと言われるとそうではなかった。それぞれのライフイベントだったり、ママとしてカーリングとのバランスもすごく悩みながらここまでやってきて、でも私たちは強いカーリング選手であると同時に、強い友達でもあるんだと。10年間メンバーを変えず、もう一度オリンピックの舞台に帰ってきて、もう1回金メダル獲るんだと。アスリートだけじゃなくて、カーリングをやっている女子選手みんなに勇気をくれるチーム、金メダルだったなって思います」と称えた。



