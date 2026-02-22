ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルに輝いたアリサ・リウ（米国）。個性的な虎柄ヘアにチャーミングな笑顔で日本のファンも魅了した一方で、日本の歌手の若い頃に似てるとの声が続出した。その息子の俳優が自身のSNSで母親に確認したと報告し話題になっている。

リウに関しては、SNS上で「若い頃のアン・ルイスさんよね」「若い頃のアン・ルイスに似てる」「金メダルのアリサ・リウ選手がアン・ルイスに似ていると思うのは、私だけじゃなかった」などと「六本木心中」などで知られる往年のロックシンガー・アン・ルイスに似てるとの声が多数上がっていた。

これを受けてアン・ルイスの息子で俳優の美勇士が自身のインスタグラムで「フィギュアスケートで金メダル取ったアメリカのアリサ・リュウちゃんがアン・ルイスに似てると話題になったので、アンさんに写真送ったら『かなり似てるね！』と本人も納得していた事をここに報告します」と報告。アン・ルイス自身もリウが自身に似ていると認定していたようだ。

この投稿にはフォロワーから「ずっと、アンさんに似たとっても美人で可愛い人だなぁ〜って思ってました」「やっぱり、そうだよね！」「公認ですね！」「若かりし頃の本人？」などの声が寄せられていた。



