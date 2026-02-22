春の中山開幕日の2月28日は電撃6F重賞「第21回オーシャンS」（芝1200メートル）がメインで行われる。1着馬には高松宮記念（3月29日、中京）の優先出走権が与えられる重要なステップレースだ。

今年はスプリント界の強豪が集結した。注目は24年スプリンターズS優勝馬ルガルと、23年スプリンターズS優勝馬ママコチャのG1馬対決だ。ルガルは一時リズムを崩していたが、2走前の京阪杯は59キロを背負って2着、前走・阪神CはレコードVと勢いが戻ってきた。重賞4勝目を飾って、G1再進出を狙う。

一方、ママコチャはダート初挑戦の前走・JBCスプリント（2着）でも存在感を誇示した。オーシャンSは昨春も勝っており、G1馬の貫禄を見せるか。

侮れないのは6F初挑戦の4歳馬ファンダムだ。昨春は毎日杯を制してダービー（14着）に挑んだが、今年はマイルのニューイヤーS（3着）を使って、路線を変えてきた。新馬でレコードVの素質馬。ここを突破するようなら、スプリント界の勢力図が一変する。

人気薄の前走・シルクロードSで激走Vを飾ったフィオライア。カーバンクルSを制した9歳古豪ウイングレイテストや、昨夏CBC賞を逃げ切ったインビンシブルパパなど6F巧者が集まって白熱必至だ。