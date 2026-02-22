「100日後に退職する」とSNSで宣言したらいきなりバズった？フォロワー400人から6万人に激増した、底辺SEの痛快な100日間【作者に聞く】
連日の残業、時には徹夜、そして休日出勤。クライアントの厳しい要望に応えつつ、バグを潰してはテストを繰り返す日々。心臓が痛くなるほどのプレッシャーの中、身も心もボロボロになりながら、なんとか納期に間に合わせた。しかし、会社から告げられたのは「総合的な評価が低いから、今期のボーナスはなし」という非情な言葉だった――。
今回は、理不尽な職場に見切りをつけ、転職を決意してから退職するまでの100日間を漫画に描いた、元アプリ開発者のTOMEさん(@tome_ura)のエピソードを紹介する。
■体育会系の根性論と「ボーナスゼロ」の絶望
47歳のシステムエンジニアだったTOMEさんは、ネットサービスの会社でソフトウェア開発に従事していた。作業を進めてテストをし、問題点をクリアして再びテスト。問題は山積みになるが、無情にも納期は迫ってくる。なんとかリリースに漕ぎ着けたものの、会社からの評価は低く、ボーナスは支給されなかった。
退職の決定的な理由について、TOMEさんは「職場との相性の悪さ」を挙げる。「自分は物静かなほうなのですが、職場は少し体育会系というか、根性で問題を解決する、みたいな雰囲気があった気がします。さらに、会社に評価されていないと感じてしまったことも大きかったです」
■漫画が現実を動かした「リアルな退職」
趣味でゲームアプリの開発をしていたTOMEさんだが、本業の忙しさからまったく完成させられない日が続いていた。そんなとき、SNSでシンプルな絵柄のエッセイ漫画を見かけ、「これなら短時間で発信できて面白そう」と練習を始めたという。
初めは会社の愚痴を漫画にしてX(旧Twitter)に投稿していたが、ある日『100日後に退職する47歳』というタイトルで投稿したところ、いきなり拡散し大反響を呼んだ。実はこの時点では、年齢的な壁もあり「すぐには辞めないけど、いい転職先が見つかったら」程度の気持ちだったという。しかし、漫画を描き続けるうちに現実の気持ちがリンクしていった。
「だんだんと本当に退職する方向に気持ちが流れて、転職活動を始めてしまいました。気がついたら、漫画の70日目くらいを描いているときに実際に退職していましたね。漫画を描くことに少し会社への罪悪感があり、居づらくなったのかも知れません(笑)」
取材協力：元アプリ開発者47歳(@tome_ura)
