【マンガ】義母の介護を押し付けた挙げ句「不倫」もしていた夫。問い詰めると逆ギレしてまさかの発言…
高齢化が進む日本において「介護」は大きな社会テーマの1つ。そこには、お金や人間関係などさまざまな問題が横たわっているようです。本稿では介護に悩む人のエピソードを紹介しながら、介護アドバイザーの横井孝治さんが解決に導きます。
【監修：横井孝治さん】
介護アドバイザー。両親の介護をする中で得た有益な介護情報を自ら発信・共有するため、2006年に株式会社コミュニケーターを設立。翌年には介護情報サイト「親ケア.com」をオープン。介護のスペシャリストとして執筆、講演活動多数。また、広告代理店や大手家電メーカーなどでの経験を生かし、販促プロデュース事業も行う。All About 介護・販促プロモーションガイド。
【マンガ：のいぷらこ（@pulacopulaco）】
(文:All About 編集部)
実は夫は不倫三昧だった
