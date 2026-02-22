俳優の南琴奈さん（19）が21日、主演映画『夜勤事件』の公開記念舞台挨拶に、共演者の竹財輝之助さん（45）、関哲汰さん（28）と、永江二朗監督とともに登場。プライベートで起こった“怖い体験”を明かしました。

■南琴奈の“怖い体験”に共演者「ガチホラー」

映画がホラー作品ということにちなみ、イベントではプライベートなどで実際に起こった“怖い体験”を聞かれた登壇者たち。南さんは、地方ロケで泊まった時に体験した話として、「私がひとり部屋で、ちょっと大きめの旅館みたいなところだったんですけど。朝起きるときにアラームをセットしたんですけど、前日にホテルに入ったときにはなかった携帯が私のホテルの部屋の中にあって。誰のものかもわからない携帯の不在着信で次の日の朝起きるっていうのがあって」と、南さんが体験した不思議な出来事を明かしました。

さらに、南さんが「今も誰のかわからない」と、その携帯の持ち主は謎のままだと語ると、共演者たちは「怖いですね」、「ガチホラー」と、怖がりました。

■会場を和ませる関哲汰の怖い体験談

また、同じく“怖い体験”を聞かれた関さんは、まさにこの日の朝に怖い体験をしたそうで「家を出る前に携帯で動画を見てたんですね。動画を見ながら、マジで20分くらい携帯を探してました。携帯を手に持ってるのに“携帯どこだ？”って探すっていう」と、おちゃめなエピソードを明かし、会場を和ませました。

南さんたちが登壇したのは、話題のホラーゲームを実写化した映画『夜勤事件』の公開記念舞台挨拶。寂れた住宅街の片隅にたたずむ一軒のコンビニを舞台に、夜勤のアルバイトとして働く南さん演じる女子大生が、迫り来る恐怖と不可解な現象に見舞われるホラー作品です。