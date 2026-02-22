タレントのマネージメント・キャスティング、映像物の企画制作などを手掛ける芸能プロダクション「Ｏｆｆｉｃｅ Ｋ．Ｏ」が２２日、都内でアイドルグループの第一回オーディションを行った。

５〜７人組のアイドルグループを想定。今夏のデビューを目指している。また、メンバーの幅広い活動も視野に入れており、俳優やモデルなどでも活躍するマルチアイドルとして育成するという。

第１回のオーディションには、モデルや専門学校卒業生などアイドルへの強い思いがあるさまざまな経歴の志願者が参加。歌唱審査とダンス審査に挑戦し、自身の強みを存分にアピールした。

オーディションを終えて、同社の安田光希代表は「本当にこのプロジェクトで作るアイドルが楽しみになりました」と胸を躍らせた。

一人でも多くの原石に出会うため、引き続き一次オーディションを行っていく。第２回は３月２９日に開催予定だ。「承認欲求で活動するのではなく、しっかりビジョンをもってマルチに活動させていくので『挑戦してみようかな』。その少しの気持ちをぜひ我々に見せてほしいです。オーディションに参加するのも一つの勇気なので、エントリーお待ちしてます！」と呼びかけた。