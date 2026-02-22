22日午後8時すぎ、東京・墨田区にある東京スカイツリーのエレベーターが緊急停止するトラブルがあり、乗っていた22人が現在も閉じ込められています。

警視庁などによりますと22日午後8時15分ごろ、墨田区にある東京スカイツリーで「エレベーターがとまった」と110番通報がありました。

東京スカイツリータウンによりますと天望デッキと5階のフロアを結ぶエレベーター4台のうち2台が、降下中に高さおよそ30メートルの位置で緊急停止したということです。このうち1台には乗客はいませんでしたが、もう1台には子ども2人を含む22人が乗っていて、現在も閉じ込められているということです。緊急停止した理由はわかっていません。

閉じ込められた人の中にケガ人や体調不良を訴える人はおらず、現場にはエレベーターの作業員も到着し、警視庁や東京消防庁などとともに救助を急いでいます。

また捜査関係者によりますとこの影響で天望デッキなどには600人ほどが降りられずに残っていたということですが、東京スカイツリータウンによりますと動いている2台のエレベーターで順次地上に降ろしているということです。