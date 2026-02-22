日本コロムビアグループが２２日、東京・南青山でＡＩを活用したクリエーティブコンテスト「コロテック」の審査発表会を開催し、戦後を代表する歌手・美空ひばりさんの息子でひばりプロダクション社長の加藤和也氏（５４）が審査員として参加した。

コンテストは芸能生活８０周年を迎えるひばりさんの代表曲「川の流れのように」の公式ミュージックビデオを制作するもの。応募から選考された３０組４８人が参加し、最優秀賞に男女コンビの「Ａｏｋｉ１０４＆ハスキー部長」さんが選ばれた。

受賞した２人は号泣。加藤氏は「どうしてもＡｏｋｉさんとハスキー部長、この作品は外せないだろうというところに至りました。おふくろのファンが見ていただいても非常に分かりやすかったと思いますし、全方向に胸を突くものがありました」と講評を述べた。

自身もＡＩが生成した動画を見るのが大好きだといい、「自分が感動できるものから作ってみたい」と自作にも意欲。ひばりさんの歌声だけが残っていて映像がない楽曲に映像を付けるという具体的なプランも明かしていた。

その他の受賞者は次の通り。

▽優秀賞＝ＡＵＲＯＲＡ ＡＵＲＡさん

▽同＝Ｔａｋｋａさん

▽ＬＩＶＥＤＡＭＷＡＯ！賞＝サイバー演歌（３人のチーム）

▽ＡＩコロちゃん賞＝たかはしひろ無さん