巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が22日、自身がパーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。意外な私生活の一部を明かした。

リスナーから届いたアウトドア派かインドア派かという質問に「僕は…前日飲み過ぎなければアウトドア派なんすけど。前の日飲み過ぎたなって日は家にずっといます」と条件によって変わるとまずは明かした長野氏。

前日飲み過ぎなければ「アウトドアというか買い物に行ったり、ご飯食べに行ったり」というのが休日の過ごし方だそうで、睡眠時間は「だいたい6時間とか7時間とか」だという。

では、就寝時には何を着て寝るのか。

これに長野氏は「僕はもう本当に何も………着てなかったです、寝る時は」とまさかの告白。あのカッコいい！男も憧れる！“聖人”の！チョーさんが！は、は、裸！？！？！？

「なんかそれ、健康法があるって聞いて。それで、あの…なんか。やるようにしてました。ノーパン健康法っていうのがあるらしくて。すいません、日曜日の朝に。風邪もひきづらかったですし、いいんじゃないかなと思いますけどね」

ちなみに自宅はもちろん、遠征先でも「裸で寝てます。一人部屋なんで」とちょっぴり照れるチョーさんだった。