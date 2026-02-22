俳優・鈴木亮平（42）が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の第5話が22日に放送された。

＜※以下、ネタバレ有＞

同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。

本物の儀堂（鈴木）を追うため、早瀬（鈴木）と一香（戸田恵梨香）は、ついに手を組む。

だが、儀堂の背後には、合六（北村有起哉）が率いる巨大な闇の組織が存在していた。この組織を潰さなければ、二人に未来はない。早瀬と一香は、儀堂の行方と組織壊滅、二つの目的を同時に達成する危険な策に乗り出す。

鍵を握るのは、合六の裏仕事を担う男・冬橋（永瀬廉）。彼のもとを訪れた二人は、そこで“決して語られることのなかった過去”を知ることになる。

決定的な情報が掴めない中で、突如として儀堂が姿を現す。早瀬と一香は、すべてを終わらせるため、直接対決を決意し、現場へ向かうというストーリー。

ついに儀堂にリブートした早瀬と儀堂が直接対面した。視聴者からは「それぞれ分けて演技してるんだろうけど演技力すごすぎて感服 本物の儀堂と早瀬儀堂だと違いが分かる……」「なんかすごい撮影技術を今見せられてる？どう撮ったかが気になって話が入ってこない」「同じ顔なのに全然違う人の表情に見える…演技すごい」「毎週言うけど鈴木亮平さんの演技がすごすぎてやばい」などの反響が寄せられていた。