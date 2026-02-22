芸歴30年を迎えたお笑い芸人のはなわが、2月18日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。長男の結婚や、2歳になった初孫への溺愛ぶりについて明かした。

【映像】はなわの長男・元輝さんの結婚式の様子

私生活では3人の息子の父であるはなわ。かつて同番組に幼い頃に出演していた長男の元輝さんは現在25歳になり、2年前には子どもも誕生したという。

初孫について話を振られると、はなわは「目に入れても痛くないっていうのが本当によくわかる」と目尻を下げる。

自分の子どもを育てていた時は「この子をどう養っていこうという不安があった」というが、孫に関しては「自分に多少余裕もあるのか、もう100％で可愛い」とメロメロの様子。大泉逸郎の大ヒット曲『孫』の歌詞が心に響いているそうで、「車でヘビーローテーションで聞いている」と明かした。

元輝さんが結婚したのは23歳の時。はなわは「ちょっと早いんじゃない」と本人に言ったそうだが、「いや、自分だって23歳で結果出してる（結婚してる）じゃん」と言い返され、納得したという。

番組では、結婚式の写真も紹介された。元輝さんは柔道経験者だが、「（妻の）真美さんも柔道をやっていて、ジュニアの世界チャンピオンでいらっしゃるんです。お父様も柔道界では超有名なすごい師範で、三男坊が今通っている道場の師範でもあるんです」と明かした。

司会の黒柳徹子から「父として、結婚した息子に助言はありますか」と聞かれたはなわは、「自分の育児や子育てに関しては、ちょっと反省とか後悔みたいなのもあるので。僕を反面教師として、すごく立派に夫婦で協力し合って子育て頑張ってるので、そこはリスペクトしますね」と語った。