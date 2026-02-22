気象予報士の山神明理さん（37）が22日、自身のインスタグラムなどを更新し、今春から小学校教員に復帰することを報告した。

「春からは小学校の教員に戻ります」と報告し、「天気予報をご覧下さった皆様 関わって下さった全ての皆様に感謝の気持ちでいっぱいです 思いがけず10年近く気象キャスターをさせて頂きました 皆様と過ごせた日々はかけがえのない宝物です！」と感謝のメッセージ。

「おかげさまで色々な経験をさせて頂きました いつか小学校の先生に戻りたいと思っており昨夏に『いまだ！』と思って転職活動しました」と明かし、「久しぶりの教員、ドキドキですが子ども達に寄り添えるような素敵な先生になれるよう頑張ります」と意気込みをつづった。

山神さんは大学在学中に気象予報士の資格を取得。小学校、中学校、高校の教員免許も持ち、大学卒業後は公立小学校の教師を務めた。その後ウェザーニューズに所属し、「おはよう日本」「NHKニュース7」「DayDay.」などで気象情報を担当。2021年後期のNHK連続テレビ小説「おかえりモネ」では気象キャスター指導を務め、主人公が勤務する気象情報会社の社員役でドラマ初出演も果たした。