お笑いコンビ・蛙亭が２１日、都内で行われた、ボランティアの魅力を発信する東京都主催のイベント「つながる！！Ｔｏｋｙｏボランティアフェスタ２０２６」にエルフ、バッテリィズらと出席。漫才やコント、クイズなどのプログラムを通じて、ボランティアの啓発活動を行った。

「ボランティア体験記」のトークコーナーで蛙亭・イワクラは献血にまつわる思い出を回想。芸人になったばかりの頃、献血会場でネタをするイベントでスベってしまい、落ち込んで故郷・宮崎に「帰ろうと思っていた」という中「献血会場のスタッフさんが優しすぎて癒やされた」ことで、献血にハマったという微笑ましいエピソードを明かした。

また、ＡＥＤの使い方など「知っていると役に立つ緊急時の対応」を学ぶコーナーでは、普段はギャルらしくロングネイルがトレードマークのエルフ・荒川は「今日は本気で勉強したいと思って来ました！」と意気込み「ちゃんとネイルも取ってきました」とネイルをしていないことを説明。客席からは大きな拍手が起こると、ＭＣを務めたおいでやす小田は「そんなんで拍手もらえるんやったら俺もネイルつけるわ！」と強烈にツッコんでいた。