ねぐせ。新曲「一生僕ら恋をしよう」のMVを公開！キャスト・監督続投のもと「花束が似合う君へ」MVから数年後の何気ない幸せな日常を描く
ねぐせ。が、2月22日に配信リリースした新曲「一生僕ら恋をしよう」のMVをYouTubeに公開した。
■散りばめられた「花束が似合う君へ」と連動したシーンにも注目
「一生僕ら恋をしよう」は、そのタイトルのとおり“永遠の愛”を歌ったラブソング。シングル曲としては初めてGt.なおやが作詞作曲を手掛け、「宇宙で一番あったかいバンド」と標榜する彼らの魅力がたっぷり詰まったハートウォーミングな曲調に、表現力豊かなVo.りょたちの歌声が冴えわたる1曲。
MVには、2024年公開の「花束が似合う君へ (fantastic ver.)」のMVにも出演している蒼井旬を起用。別れの多い高校卒業式の一日という舞台で描いた「花束が似合う君へ」から数年後という設定で制作された今作には、中山もゆかが出演し、結婚を控えるふたりの何気ない幸せな日常を描いた作品に。
「僕らの恋は続いていく」というテーマのもと、「花束が似合う君へ」「一生僕ら恋をしよう」の連動したストーリーで構成されたMVティザー映像もSNSで注目を集めるなか、監督も石田清志郎が続投し、その他キャストや演出においても連動したシーンが散りばめれた作品に仕上がっているので、ぜひあわせてチェックしてみよう。
また「一生僕ら恋をしよう」のリリースを記念して、応募者全員に「Gt.なおや手描きイラスト入り オリジナルトーク背景画像」が手に入るLINE BGM設定キャンペーンもスタート。
3月にはライブハウスツアーや名古屋での自身主催フェスも控え、積極的にライブ活動も展開している彼ら。6月28日には、自身最大キャパとなる横浜アリーナでのワンマンライブ『愛問愛答』の開催を控えるねぐせ。の今後に注目だ。
■ねぐせ。Gt.なおやコメント
いつも後ろ向きな曲ばかり書いてしまう自分は、愛や恋について曲を書くのが少し苦手です。
恥ずかしさもあるのですが、実体験を伴わない歌詞は言葉にしてみると何処か嘘臭く感じて、
全部を分かって欲しいわけじゃないけれど、伝えたい言葉も伝わりきらないんじゃないか、
そんな自分の卑屈さも取っ払って久しぶりにギターを片手に弾き語りからこの曲を作りました。
“一生”なんていう言葉は転じて呪いみたいで中々口にはできないですが、
それでもこのテーマで曲を書くにあたり絶対に入れたいワードの一つでした。
自分自身の事ではなくて、この曲の中の二人が
結婚前夜に小さな夢と愛と幸せと一緒に、不安を抱えながらも生きていくんだというそんな曲です。
沢山聞いていただけると幸甚に存じます。
ねぐせ。Gt.なおや
■リリース情報
2026.02.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE「一生僕ら恋をしよう」
