ねぐせ。新曲「一生僕ら恋をしよう」のMVを公開！キャスト・監督続投のもと「花束が似合う君へ」MVから数年後の何気ない幸せな日常を描く

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ねぐせ。が、2月22日に配信リリースした新曲「一生僕ら恋をしよう」のMVをYouTubeに公開した。

■散りばめられた「花束が似合う君へ」と連動したシーンにも注目

「一生僕ら恋をしよう」は、そのタイトルのとおり“永遠の愛”を歌ったラブソング。シングル曲としては初めてGt.なおやが作詞作曲を手掛け、「宇宙で一番あったかいバンド」と標榜する彼らの魅力がたっぷり詰まったハートウォーミングな曲調に、表現力豊かなVo.りょたちの歌声が冴えわたる1曲。

MVには、2024年公開の「花束が似合う君へ (fantastic ver.)」のMVにも出演している蒼井旬を起用。別れの多い高校卒業式の一日という舞台で描いた「花束が似合う君へ」から数年後という設定で制作された今作には、中山もゆかが出演し、結婚を控えるふたりの何気ない幸せな日常を描いた作品に。

「僕らの恋は続いていく」というテーマのもと、「花束が似合う君へ」「一生僕ら恋をしよう」の連動したストーリーで構成されたMVティザー映像もSNSで注目を集めるなか、監督も石田清志郎が続投し、その他キャストや演出においても連動したシーンが散りばめれた作品に仕上がっているので、ぜひあわせてチェックしてみよう。

また「一生僕ら恋をしよう」のリリースを記念して、応募者全員に「Gt.なおや手描きイラスト入り オリジナルトーク背景画像」が手に入るLINE BGM設定キャンペーンもスタート。

3月にはライブハウスツアーや名古屋での自身主催フェスも控え、積極的にライブ活動も展開している彼ら。6月28日には、自身最大キャパとなる横浜アリーナでのワンマンライブ『愛問愛答』の開催を控えるねぐせ。の今後に注目だ。