◇ミラノ・コルティナ冬季五輪最終日 女子ハーフパイプ決勝（2026年2月22日 リビーニョ・スノーパーク）

悪天候のため一日延期されたフリースタイルスキー の女子ハーフパイプ決勝で、谷愛凌（22＝中国）が2連覇を達成した。前回22年北京大会でハーフパイプとビッグエアの2冠に輝いた谷愛凌は今大会、ビッグエアとスロープスタイルはいずれも銀メダル。出場3種目目で金メダルを手に入れた。

12人が進出（1人棄権）した決勝で、試技1回目こそバランスを崩して8位にとどまったものの、2回目に94.00点をマークしてトップに。3回目には94.75点に伸ばし、金メダルが決まるとファンの大声援に投げキスで応え、ポニーテールに金色のリボンを結んだ。

「凄く疲れているけど、凄く幸せ。毎日110パーセントの力を出し切れている気がする。距離はマラソンだけど、ペースは短距離走みたいな感じ。だって、どんな日もサボるわけにはいかないから」。女子でただ一人、今大会3種目に出場した谷は笑顔を見せた。フリースタイルスキーで計6個の五輪メダルは史上最多で、「私が記録にこだわる理由は男女関係ないから。これで男女を通じ最もタイトルを獲得したフリースキーヤーになった。これは強い競争心と精神力の証で、プレッシャーの中でもパフォーマンスを発揮できるということ。男女は関係ありません」と話し、「このスポーツのパイオニアになれるなんて想像もしていませんでした。でも、こうして実現できたことは光栄で、誇りに思います」と胸を張った。

「アイリーン・グー」としても知られる谷愛凌は父親が米国人、母親が中国人で、米サンフランシスコ生まれ。19年に中国国籍を取得し、米国ではなく中国代表を選んだことで批判を浴びたが、北京五輪では中国冬季五輪最年少の金メダリストになった。ティファニーやルイ・ヴィトン、フェンディ、グッチなどのモデルとしても活動し、ファッション誌「VOGUE」の表紙を飾ったこともある。

北京五輪後はスタンフォード大に進学。昨年のプロ野球ドラフト会議でソフトバンクから1位指名された同大在学中の佐々木麟太郎は、24年5月に「北京五輪女子フリースタイルスキー金メダリスト、同じスタンフォード大学に通われているアイリーンさんとお話しさせていただきました」と自身のインスタグラムに2ショット写真を投稿していた。