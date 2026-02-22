大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ女子）の第3節と第11節の未消化分の試合が、21日（土）から22日（日）にかけて行われた。

ここまで14勝16敗の9位につけている埼玉上尾メディックスは、13勝17敗で11位のAstemoリヴァーレ茨城と対戦した。GAME1は両チーム譲らない展開で、最終第5セットまでもつれ込む。キャプテン・内瀬戸真実の安定感のあるレシーブや、オクム大庭冬美ハウィのスパイクが光り、フルセットの激戦をホームの埼玉上尾が勝利した。GAME2はGAME1と打って変わり、佐藤黎香が16本中9本を決め決定率56.2％という数字を残したAstemoが流れを掴み、ストレート勝利を収めた。

©SV.LEAGUE

13位の岡山シーガルズは、現在首位を走るNECレッドロケッツ川崎をホームに迎えた。GAME1ではトラン・ティ・ビック・トゥイがスパイクで12得点を挙げて決定率60%という活躍を見せたものの、NEC川崎がストレート勝利。GAME2でもNEC川崎がストレート勝利を収め、早くもチャンピオンシップ進出を決めた。

©SV.LEAGUE

首位の背中を追う2位のSAGA久光スプリングスはアランマーレ山形と対戦。アウェーゲームながらもしっかりと2連勝を収め、NEC川崎を追走している。

©SV.LEAGUE

前節8位に浮上したＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズは5位のPFUブルーキャッツ石川かほくと対戦。結果はPFUが2連勝し、2連敗を喫したKUROBEは順位を11位に落としている。

©SV.LEAGUE

12位の東レアローズ滋賀は10位のデンソーエアリービーズと対戦。GAME1ではフルセットの大死闘となり、東レ滋賀が勝利。GAME2はデンソーが勝利し、1勝1敗の痛み分けとなった。

次戦の第17節は28日（土）と3月1日（日）に刈谷vsKUROBE、A山形 vs 姫路、Astemo vs PFU、NEC川崎 vs 群馬、大阪MV vs 埼玉上尾、岡山 vs デンソー、東レ滋賀 vs SAGA久光の全7カードが実施される。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第3節、第11節 GAME1結果





埼玉上尾メディックス 3-2 Astemoリヴァーレ茨城

(21-25、25-19、25-20、18-25、16-14）





岡山シーガルズ 0-3 NECレッドロケッツ川崎

(22-25、15-25、23-25）





アランマーレ山形 0-3 SAGA久光スプリングス

(18-25、18-25、11-25）





ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 1-3 PFUブルーキャッツ石川かほく

(20-25、25-19、23-25、19-25）





東レアローズ滋賀 3-0 デンソーエアリービーズ

(25-18、25-19、18-25、21-25、16-14）

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第3節、第11節 GAME2結果





埼玉上尾メディックス 0-3 Astemoリヴァーレ茨城

(23-25、22-25、20-25）





岡山シーガルズ 0-3 NECレッドロケッツ川崎

(22-25、25-27、23-25）





アランマーレ山形 1-3 SAGA久光スプリングス

(12-25、25-20、15-25、11-25）





ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 1-3 PFUブルーキャッツ石川かほく

(25-23、22-25、21-25、17-25）





東レアローズ滋賀 0-3 デンソーエアリービーズ

(11-25、15-25、16-25）