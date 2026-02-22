チームジャパンによるミラノ・コルティナ2026閉幕前記者会見が22日に行われ、大活躍をみせた選手たちのパレード開催について発表しました。

日本選手団の伊東秀仁団長は、「4月25日には、メダリストを含むチームジャパンの選手たちがパレードを実施し、日本の皆さんに直接お会いし、感謝をお届けしたいと考えております」と言及。「詳細はまた詳しくご連絡する。夏やったような感じでやれたら」と語りました。

チームジャパンは、今大会過去最多24個のメダルを獲得。金メダル5個も1998年の長野大会に並び最多記録でした。19日のフィギュアスケート女子シングルでは、坂本花織選手が銀メダル、中井亜美選手が銅メダルに輝き、この種目で日本女子初のダブル表彰台の快挙を達成。これで1大会24個目となり、冬季オリンピック通算100個のメダル大台に到達しました。

過去のパレードでは、2024年のパリオリンピック、パラリンピックは、同年の11月30日に実施。東京・中央区のコレド室町テラス大屋根広場で出発式を行ったのち、日本橋中央通りの約700メートルのコースを練り歩きました。