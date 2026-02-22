これ、今っぽい、、！【ユニクロ】配色がおしゃれ見え♡「ネイビートップス」

なんだかコーデがイマイチ……。そんなときは「配色トップス」を取り入れてみて。シンプルなワンツーコーデでも新鮮に見えるかも。ネイビーがベースなら派手見えしにくく、大人コーデにも合わせやすいはず。そこで今回は【ユニクロ】から、今っぽい着こなしを楽しめそうなトップスを紹介します。

これからの季節に嬉しいUVカット機能付き

【ユニクロ】「UVカットクルーネックカーディガン」\2,990（税込）

ネイビーに、襟元や前立てのホワイトがきくカーディガン。上品な配色で、通勤などきちんと感が欲しい着こなしにもマッチします。ボタンを留めてプルオーバーとしても着られるから、コーデの幅も広がりそう。「なめらかな肌ざわり」（公式サイトより）で着心地のよさにも期待できるうえ、これからの季節に嬉しいUVカット機能付きなのも優秀ポイントです。

プレッピーな着こなしも楽しめるポロセーター

【ユニクロ】「スムースコットンポロセーター」\3,990（税込）

グリーンのボーダーがアクセントになったポロセーター。ネイビーベースなら、カジュアルさは控えめに着られそうです。シンプルなコーデでもサマ見えが狙えて、コーデに迷ったときの救世主になる予感。プレッピーな着こなしも楽しめそうです。身幅に程よいゆとりがあり、ボディラインを拾いにくいのも嬉しいところ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M