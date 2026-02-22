即完売 → 再入荷だって！！【3COINS】今度こそポチってーーッ！「新作おしゃれ食器」

キッチンアイテムや収納グッズが人気の【3COINS（スリーコインズ）】では、シンプルかつナチュラルな色合いの食器も人気商品の1つ。しかし、シンプルなデザイン以外にも季節感やトレンド感のある食器も多数取り扱っているため、料理や気分に合わせた食卓の演出も楽しめるんです。そこで今回は、再入荷したばかりの「新作おしゃれ食器」を紹介します。

シンプルだけど華があるバイカラー

「ラインプレート：20cm」は、2月9日に発売されたばかりの新生活食器シリーズ。春らしいカラフルな色合いが特徴的で、シンプルながらもバイカラーのラインが華やかな印象を与えてくれます。プレートの直径は約20cmで、メインディッシュや軽めのワンプレートにもぴったりです。プレート自体は白が基調なので、さまざまな料理に合わせやすそう。

お揃いで使えば可愛さ倍増！

バイカラーの新食器には、サラダやフルーツを食べるときに便利な「ラインボウル：12cm」も。高さ4.2cmと、浅すぎず深すぎないサイズは汁気があるものにも使いやすく重宝しそう。ラインボウルにグラノーラやヨーグルトを入れれば、カラフルなデザインで朝から気分も上がる予感。同シリーズにはカトラリーやグラスもあるため、揃えて使えば可愛さがさらにアップします。

シンプルだけど華やかな【3COINS】の「新作おしゃれ食器」。早くも人気商品になっているため、再び完売する可能性が高そう。気になる人は、店頭もしくはオンラインストアで早めにチェックするのがおすすめです！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：河合 ひかる