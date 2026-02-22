ＡＩクリエイティブコンテスト「ＣＯＬＯＴＥＫ（コロテック）」審査発表会が２２日、都内で行われ、国民的歌手・美空ひばりさんの息子・加藤和也氏がＡＩについて語った。

全国のＡＩクリエイターが、ひばりさんの代表曲「川の流れのように」のミュージックビデオ（ＭＶ）を制作。最優秀作品賞には「ＡｏＫｉ１０４＆ハスキー部長」のＭＶが輝いた。審査員を務めた加藤氏は「皆さんの作品を心ゆくまで堪能させていただいた」と感謝した上で、受賞作について「おふくろのファンに見ていただいても喜ぶと思いますし、全方向で胸に刺さるものがありました」と称賛した。

審査を通じて「一生懸命見させてもらって楽しませてもらった」と満足げ。「皆さんの努力に報いるように瞬（まばた）きも最小限にして見させていただきました」と敬意を込めた。

普段からＡＩには親しんでいるといい「毎日、ＡＩで生成された動画をいっぱい見る」と告白。ＡＩの存在について「いろんなこと言われますけど、人を喜ばすツールとしてはもっと発展してほしいと改めて思いました」とし、ＭＶについても「本人映像を作るもの夢じゃない」と将来への期待を寄せていた。