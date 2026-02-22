ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは２１日（日本時間２２日）にエキシビションが行われた。日本勢はペア史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、男子シングル銀の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、同銅の佐藤駿（エームサービス・明大）、女子シングル銀の坂本花織（シスメックス）、同銅の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が豪華競演に参加。鍵山と、この日観戦に訪れた香港出身のハリウッドスター、ジャッキー・チェンとのショットが公開された。

２２日、日本スケート連盟の公式インスタグラムが更新され、「凄い人に会って大興奮 ＃鍵山優真」のコメントとともに、ジャッキーらとの集合ショットがアップされた。

集合写真の中央でポーズを取る鍵山の姿に「優真くん何故その位置？」「鍵山少年ナイスポジション」「なんと！羨ましい」「素敵な出会いですねー流石オリンピック」「すごいすごい」「凄すぎる」「ジャッキーちゃんじゃないの？いや本物みたいです」などのコメントが寄せられた。

エキシビションでは、男子シングルで初優勝を果たしたシャイドロフ（カザフスタン）が映画「カンフーパンダ」の演目をパンダの着ぐるみで披露。演技後には、ジャッキーが出迎えると、両手にパンダのぬいぐるみを持ち、ハグ、サムズアップして盛り上げた。