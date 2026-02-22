巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が22日、自身がパーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。かつて、プロ野球ゲームに登場する自身の能力値についてクレームを入れたことがあると明らかにした。

スマートフォン専用のプロ野球ゲーム「プロ野球スピリッツA（プロスピ）」についての話題となり、「（プロスピを）僕はやったことないんですけど、後輩たちは凄くみんなメチャクチャやってて。やってみたいなって思いますけど、やり始めたら多分、課金しまくると思うんで…。やばいやつ…ですね…」とまずは楽しそうに話した長野氏。

ゲームでの能力値については「僕、それで。パワプロなんですけど。コナミに大学の野球部の後輩が何人かいるので。その後輩に“ちょっと俺の能力、低くないか？”って言って。“会社の偉い人に言っといてくれ”って言ったことはあります」とコナミ社の「パワフルプロ野球（パワプロ）」で自身に付けられた能力値が低すぎるとクレームを入れたことがあると明るい声で語った。

「能力見て。ちょっとこれ、低くないかな…と思いながら」という長野氏。打力や守備力、走力など、どの数値が気になったのかについては「ちょっと忘れましたけど。とにかく低かったんですよ。多分、全体的に低かったんですよね」とし、後輩は「（上に）伝えときます」と返事したものの「本当に伝えてくれたのかは分からない」と振り返っていた。