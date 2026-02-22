日本初のレコード会社「日本コロムビア」グループ（NCG）が主催する、最新AI技術と音楽を融合させたクリエーティブコンテスト「COLOTEK（コロテック）」の結果が22日、都内で発表された。

2月21日からの2日間、30チーム48人のクリエーターが、美空ひばりさんの代表曲「川の流れのように」を題材に、AIを駆使した新たな映像表現を競い合った。

審査は、ひばりさんの長男で、ひばりプロダクション社長の加藤和也氏や日本コロムビア代表の土門義隆氏らが務めた。AI審査員「AIコロちゃん」も加わり、人間とAI双方の視点から厳正な評価が行われた。

最優秀賞はチーム「AOKI104＆ハスキー部長」が制作した作品。今後、ひばりさんの「公式ミュージックビデオ」としカラオケなどで配信される予定だ。

表彰式後の取材で、加藤氏は「私もインターネット動画サイトで、生成AIの動画をよく見ます。今回も一生懸命見て楽しませてもらいました。エンターテインメントとして発展してほしいジャンルです」と話した。また最優秀賞受賞作については「母のファンが見ても分かりやすい。これは外せないと思った」と感想を述べた。

次回は賞金総額1000万円の「AIアニメコンテスト」として7月に開催される。