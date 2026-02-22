シングルマザーとして奮闘する今泉佑唯が、かつて自ら役所へ離婚届を取りに行った際の切実な状況と、当時の複雑な心境を明かした。

【映像】離婚時を振り返る今泉佑唯

2月22日放送のABEMA『秘密のママ園』では、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみに加え、ゲストに伊藤千晃と今泉佑唯が登場し、視聴者から寄せられた「離婚に踏み切れない」という悩みに回答する中で、今泉が自身の過去を激白した。「離婚を考えているが専業主婦なので決断できない」という相談者に対し、今泉は「私は（離婚を）すぐ思っちゃったから……」と切り出し、実際に「するぞ！」と決意して役所へ足を運んだ経験があることを語った。

今泉は、当時の自分を振り返り「専業主婦だったので、すごい時間があって、余裕がある時だったから行けた。仕事しながらだったら、そこまでは考えられなかったと思う」と分析。時間的な余裕があったがゆえに、家庭内の悩みについて「良くないことばかり考えてしまった結果」として、離婚届を取りに行くという行動に繋がったと明かした。この経験から、悩み続ける相談者に対しても「自分のことで忙しくしていればこうならないかも。予定を作って忙しくしたらいい」と、外の世界に目を向けて自分を忙しくすることを具体的な解決策として提案した。