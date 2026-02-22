乃木坂46が20日と21日の2日間、東京・有明アリーナでカップリング曲を中心に編成されたライブ『乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025』を開催。普段のライブとはひと味違った、レアな曲だらけのパフォーマンスでファンを盛り上げました。

このライブは29thシングル『Actually...』から、40thシングル『ビリヤニ』までの、過去4年間に発表されたシングルカップリング曲のみで構成され、3期生から6期生が一堂に会する公演としては2026年最初のライブとなりました。

『真夏日よ』で華々しい幕明けとなった本公演。賀喜遥香さん（24）が「今日1日、盛り上がっていこうぜ！いくぞ！」と叫ぶと、会場のボルテージは急上昇。さらに、遠藤さくらさん（24）が「今日も大好きな曲がいっぱいあるし、配信もあるので、この貴重なライブを届けられることにワクワクしています！」と笑顔で話し、筒井あやめさん（21）が「今日は1週間遅れのバレンタインということで、皆さんに愛のこもった歌をお届けしていきます」とファンに伝え、盛り上げました。

伊藤理々杏さん（23）、岩本蓮加さん（22）、賀喜さん、田村真佑さん（27）、池田瑛紗さん（23）、井上和さん（21）が白いドレス姿で登場した『あの光』では、6人が伸びやかな歌声を披露。これに対し、紺色の衣装を着た黒見明香さん（22）、筒井さん、弓木奈於さん（27）、五百城茉央さん（20）、川粼桜さん（22）はリズミカルなフレーズが印象的な『君にDitto』をパフォーマンスしました。

また、ライブではショートコントも繰り広げられ、猫の姿をした小川彩さん（18）と菅原咲月さん（20）が語尾に「にゃん」を付けたセリフで会場を盛り上げる場面も。さらに、猫の衣装を着たメンバーでロックテイストの『懐かない仔猫』を披露するほか、『君と猫』をパフォーマンスするなど、バラエティーにとんだライブを展開しました。

■乃木坂46のメンバーがレアな楽曲を次々披露

『交感神経優位』では、柴田柚菜さん（22）がまっすぐな歌声を披露し会場の空気を変えると、その後も一ノ瀬美空さん（22）と川粼さんが白と黒の対照的なジャケットを着てクールにキメる『新宿バックオフ』、遠藤さんと賀喜さんが複雑に絡み合うダンスで魅せる『マグカップとシンク』を披露し、曲ごとに異なるカラーでファンをひきつけました。

本編のラストでは、ピアノのフレーズが印象的なバラード『誰かの肩』を披露。井上さんを中心にメンバーが次々と歌い継いでいくことで、期を超えたメンバー同士の愛と信頼が伝わり、クライマックスでは会場を感動的な空気で包み込みました。

『乃木坂饅頭』から始まったアンコールでは、最後のMCでキャプテンの梅澤美波さん（27）が「みんなどうだった？ 最高でしょ？」とファンに語りかけ、矢田萌華さん（18）は「お姉さんユニットの『パッションフルーツの食べ方』に参加することが決まったとき、梅澤さんに『矢田ちゃんももうお姉さんだね』と言ってもらえたことがうれしくて。18歳にもなったので、お姉さんらしさを見せていけたらと思います」とライブの感想を話しました。

そして、最後に披露されたのは『僕たちのサヨナラ』。優しい空気と笑顔を届けながら、最後に全員で「みんな、大好き！」と叫んでライブはフィナーレを迎えました。