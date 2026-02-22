長崎県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキング！ 2位「雲仙市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
地名を耳にしただけで、思わず「かっこいい！」と感じることはありませんか？ 響きの良さや字面の美しさ、歴史的な背景など、その魅力の理由はさまざまです。今回は、そんな“名前のかっこよさ”に注目。全国の人々が選んだ、思わず口に出したくなるような市の名前とは？
All About ニュース編集部では、2025年10月22日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「名前がかっこいい市」に関するアンケートを実施しました。
その中から、長崎県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：雲仙市／55票雲仙市は、長崎県の島原半島にある市で、雲仙岳を擁し、古くから温泉地として知られています。雲仙温泉は日本初の国立公園に指定されたことでも有名です。火山活動によって形成された複雑な地形や、美しい海の景色も魅力。歴史的な街並みと、硫黄の香る温泉、そして豊かな自然が一体となった独特の雰囲気を持つ場所です。
回答者からは「『雲』と『仙』の字が美しくて、神秘的な雰囲気があるから。名前を聞くだけで霧や山の風景が思い浮かんで、特別感があるから」（20代女性／石川県）、「まるで伝説の地名のよう」（20代男性／福岡県）、「神様の名前みたいでかっこいい」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：佐世保市／102票佐世保市は、長崎県の北部に位置し、異国情緒あふれるテーマパーク「ハウステンボス」で知られる観光都市です。また、旧海軍の基地が置かれて以来、海上自衛隊や在日米軍の基地があり、軍港都市としての側面も持っています。複雑に入り組んだ九十九島の景観や、歴史的な建造物、そして独自の食文化（佐世保バーガーなど）も有名です。国際色豊かな港町のイメージがかっこよさにつながっているのかもしれません。
回答者からは「『サセボ』という音の響きが、力強く、どこか軍港都市としての歴史を思わせるシャープさを持っているから」（40代女性／福井県）、「アメリカの軍隊や海やハンバーガーのイメージがあるのでかっこいい」（40代男性／三重県）、「力強くて響きが独特で、港町としての歴史や、ハウステンボスの華やかさもあって、かっこ良いから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)